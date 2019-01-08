​Бедный гусь: оккупанты придумали очередной нелепый фейк о ВСУ

Пропагандистские СМИ, со ссылкой на так называемую "народную милицию ЛНР", показали по телевиденью передачу о "зверствах" ВСУ, которые якобы застрелили гуся мирного жителя.

Об этом написал в Twitter блогер Фашик Донецкий, опубликовав скриншот из теленовостей фейковой республики.

"Киевские силовики во время новогодних праздников застрелили гуся жителя Станично-Луганского района, хозяин птицы чудом остался жив", - рассказали пропагандистские СМИ.

Под постом появились саркастические комментарии.

"Когда обсуждение новых зверств карателей у кисилева?", "мид эрэф уже сделал заявление?", "Геноцид гусей, чишо?", "Снайпер ВСУ попадает гусю в глаз, а отлетевшим клювом убивает находящегося рядом опочленца", "Ну, а шо? 100 грамм хлеба просто так жевать?", "Здесь нужно разобраться. Возможно "гусь" это кличка, в этом пополченческом зверинце возможно все", - в таком духе комментируют пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли новый фейк Кремля о боевиках ИГИЛ на Донбассе.