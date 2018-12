В сети раскрыли новый фейк Кремля о боевиках ИГИЛ на Донбассе: детали

Бывший депутат госдумы РФ Сергей Марков опубликовал в соцсетях отрывок из статьи журналиста Марка Беннетса о чеченском батальоне, который якобы расположен под Мариуполем.

Об этом сообщается на странице группы "Информационное сопротивление".

"По словам автора статьи, многие члены батальона получили свои военные навыки в лагерях ИГИЛ на территории Ирака и Сирии, которые они успешно применяют на территории Украины.

В целом, ничего нового, очередной информационный вброс со стороны полезных идиотов Путина, тем более, что Марк Беннетс уже 15 лет живет в Москве, и его позицию в отношении Украины можно увидеть в других статьях про Украину", - говорится в сообщении.

Попытка российской пропаганды опорочить Украину мифической химической атакой не удалась, поэтому Кремль опять взялся за фейки про ИГИЛ.

"Ничего нового, эта статья даже попахивает нафталином прошлых фейков. А на счет интервью тоже закрадываются сомнения, т.к. на дворе уже зима, а командир батальона Мансур, у которого якобы брали интервью, сфотографирован явно летом. В целом, можно уверенно сказать, что очередная попытка кремлевских фейкометов не удалась", - отметили в "Информационном сопротивлении".

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин обратил внимание на личность журналиста, от имени которого распространяется фейк.

"Moscow-based западный "оппозиционный режиму Путина" журналист выпускает очередную серию сериала "ИГИЛ и Украина" теперь на страницах The Times and The Sunday Times. Поверьте, не все люди, которые вредят в информационном пространстве Украине и подыгрывают пропаганде Путина - агенты Кремля... Некоторые - просто "полезные идиоты", - констатировал Золотухин.

