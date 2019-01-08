​На войне с первых дней: в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ с позывным "Чигирин"

Война за свободу и независимость родины - это его стихия, это чувствуется в каждом его движении и слове.

Историю украинского воина из города Чигирин опубликовала пресс-служба ООС.

"Он говорит, что сейчас здесь тишина, и добавляет: для них "тишина" - это когда не работают минометы. "Ну прилетит "сапог", прилетит выстрел из гранатомета, ну поработают крупнокалиберные пулеметы... Для нас это - спокойствие", - говорит офицер с позывным "Чигирин", хотя несколько дней подряд в этих краях работали снайперы, а полторы недели назад снаряд разрушил жилье местных жителей, заставив семью с двумя детьми бежать из зайцев", - говорится в сообщении.

Он - кадровый военный и на войне с первых дней. Даже по тому, как он движется и говорит, видно: здесь его стихия.

"Я сам из города Чигирин, это первая казацкая столица. Окончил военное училище, затем уволился в 98-м году. В 2014-м пришел по мобилизации", - объясняет боец свое псевдо, хотя собратья чаще называют его просто "Алексеич".

Он любит свою работу и говорит, что за последние годы Вооруженные силы действительно окрепли.

"Лучшие моменты - это когда ты знакомишься с людьми, и они становятся твоими боевыми товарищами. И на всю жизнь. С 14-го те ребята, которые воевали с моей подразделения, - мы до сих пор дружим, приезжаем друг к другу в гости, несмотря ни на что, помогаем друг другу. Военное братство - это дружба, проверенная в боях...", - говорит "Чигирин".

Рассказывает, как происходит так называемое перемирие с врагом.

"Противник просит о "режиме тишины" первым, однако первым его и нарушает - как говорил классик, "умом Россию не понять". Когда идет адекватный ответ и они получают "по зубам", и сразу просят перемирия. И в 17-м так было, и в 18-м ...", - говорит военный.

Этот Новый год на передовой не первый для "Алексеича".

"Готовим праздничный стол, обязательно оливье - сами. Но без употребления спиртных напитков - сами видели, какие здесь дистанции до врага. Некогда прохлаждаться, здесь надо работать", - серьезно заявляет боец.

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