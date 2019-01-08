Неизвестные жестоко избили в ЕС пророссийского депутата: фото

В Германии неизвестные избили немецкого политика, члена парламента от партии "Альтернатива для Германии" Франко Магница.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в немецком городе Бремен. На политика набросились трое злоумышленников, когда он покинул новогоднее мероприятие и вышел из помещения музея. Мужчины в масках избили Магница до потери сознания. Отмечают, что один из ударов пришелся ему в голову деревянной палкой.

Представитель партии обнародовал фотографию Магница, который лежал без сознания на больничной койке, и сказал, что он был "полумертвым". У него большая рана на лбу и сильные кровоподтеки вокруг правого глаза.

Правоохранители считают, что нападение было политически мотивированным.

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