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Позывной "Шамиль": стало известно о смерти командира разведчиков, воевавшего на Донбассе

вторник, 08 января 2019, 12:58
Фото: УНА-УНСО Львов\Facebook

Ночью вторника, 8 января не стало командира разведчиков, ветерана УНСО, участника войны в Абхазии и на Донбассе Михаила Башаева ("Шамиль)", который получил ранения во время взрыва в общежитии в Тернополе.

Об этом сообщает УНА-УНСО Львов в Facebook.

"08.01 ночью перестало биться сердце ветерана УНСО, участника войны в Абхазии и на Донбассе Башаева Михаила ("Шамиль") от ранений полученных днями ранее после подрыва на гранате. Вечная память..." – говорится в сообщении.

Напомним, Башаев получил ранения во время взрыва в общежитии на улице Макаренко, 2 в Тернополе в среду, 2 января. В результате инцидента погиб 1 человек, еще двое получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о гибели на Донбассе 25-летнего бойца ВСУ.

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