В Тернополе при смертельном ЧП пострадал командир разведки, воевавший на Донбассе: фото и видео

Для пострадавшего ветерана АТО Михаила Башаева, который подорвался на гранате в общежитии в Тернополе, собратья ищут доноров и просят финансовой помощи.

Об этом пишет местное издание "20 хвилин".

Мужчина сейчас находится в реанимационном отделении - на искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

"Нужны доноры и по возможности - финансовая помощь", - заявила заместитель председателя тернопольской областной союза участников АТО Екатерина Бойко.

По ее словам, доноров нужно много. Группа крови значения не имеет. Также мужчине необходима и финансовая помощь на лечение и реабилитацию после операции.

Взрыв в общежитии на улице Макаренко, 2 прогремел в среду, 2 января. В результате инцидента погиб 1 человек, еще двое получили ранения.

Сержант Башаев Михаил Витальевич - командир отделения-командир машины 131 отдельного разведывательного батальона. Демобилизовался в мае 2018 года. Воевал на Востоке Украины с 2014 года - всего 4 года 9 месяцев. Уроженец города Зборов, проживает в Тернополе.

Это уже вторая война ветерана: во время первой он был в корпусе Арго в Грузии, в составе подразделения УНСО. Награжден: "Крест Разведчика", за оборону Мариуполя, по образцовую службу, за освобождение Донбасса. Орден "Брат за Брата", "За боевые действия" УНСО 1 и 2 степеней, является грамоты ГУР МОУ и начальника разведки ОТУ Донецк.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове мужчина подорвался на гранате.