В Черном море нашли тела украинских моряков: подробности

Спасатели подняли из воды еще два тела украинских моряков, погибших во время аварии грузового судна у берегов Турции.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

По его словам, в ближайшее время будет проведена процедура опознания.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших – в ближайшее время будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 января у северного побережья Турции грузовое судно с украинскими моряками на борту потерпело крушение, в результате чего шесть человек погибли. Известно, что на борту находилось тринадцать членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.