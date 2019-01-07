​Судно с украинцами утонуло у побережья Турции: фото и данные о погибших

7 января у северного побережья Турции грузовое судно с украинским на борту потерпело крушение, в результате чего шесть человек погибли.

Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на власти.

Судно с панамским флагом, которое отправилось из российского порта в Азовском море, направило сигнал с около 148 километров от берегов турецкой провинции Самсун.

Известно, что на борту находилось тринадцать членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

По информации местных властей, 6 человек погибли. Береговая охрана заявила, что сигнал бедствия предупреждал о возможности затопления судна. Семь членов экипажа были спасены. Сейчас продолжается операция по спасению остальных четырех человек.

Согласно сообщению, в операции задействованы самолет, два вертолета и два лодки.

Как сообщал "Апостроф", недавно ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" предупредительный артиллерийского огня заставил остановиться судно под флагом Танзании, которое подозревалась в перевозке контрабанды.