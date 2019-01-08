В Николаеве мастер спорта обезвредил наглого грабителя

В Николаеве мужчина поймал и задержал грабителя, который напал на женщину и вырвал из ее рук сумку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Неизвестный напал на 46-летнюю женщину, ударил ее. Когда женщина упала, он выдернул из ее рук сумку и начал убегать. Это увидел 47-летний мужчина. Он догнал грабителя и задержал его.

Потерпевшей женщине вернули сумку, которую грабитель выбросил убегая. Там были документы, деньги, мобильный телефон и личные вещи.

На место происшествия приехали полицейские. Грабителем оказался 25-летний мужчина, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме.

Мужчиной, который задержал грабителя оказался охранник аграрной фирмы, который к тому же является мастером спорта по борьбе.

По данному факту уже открыли криминальное производство. Грабителю грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, в Николаеве двое злоумышленников совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов.