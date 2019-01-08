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В Полтаве умер мальчик, которого сбила владелица ресторанов: фото и скандальные подробности ДТП

вторник, 08 января 2019, 07:28

В понедельник, 8 января, в Полтаве после двухмесячной борьбы за жизнь умер мальчик, которого на пешеходном переходе сбила на Merсedes-Benz Наталья Саенко, собственница полтавских ресторанов "TAU Poltava" Woka Poltava.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Сегодня (7 января, - прим. ред.) ангелы прилетели и забрали Артема с собой. Ровно 2 месяца назад его сбила Саенко, не оставив ему никаких шансов выжить. Ровно 2 месяца мы жили в состоянии абсолютной боли, теперь эта боль навсегда. Следствие идет до сих пор. Мы держались и держимся благодаря добрым людям. Большая просьба ко всем, кто не хочет и не может уже терпеть эту вседозволенность и круговую поруку, помогите, пожалуйста", - написала мама мальчика, Наталья.

Также сообщается, что следствие специально затягивается.

"До сих пор нет приговора, следствие как то очень медленно идет. Но представьте, что на место ДТП приехали Наталью "поддержать" её муж, который снял видеорегистратор и вернул его пустым! А также, по словам родителей Артема, на место аварии приехал один из местных прокуроров и мать Натальи Саенко Надежда Геннадьевна (на фото прокурор с матерью). Мать, кстати, собственница парикмахерской Долорес и пицерий Телепицца", - написала Юлия Пашковская, опубликовав фото с места аварии, на которых действительно можно заметить указанных лиц.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся новый скандал вокруг полковника ВСУ, который сбил солдата и пытался замять дело.

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