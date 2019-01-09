Еще один пункт для Гааги: сети возмутила разрешенная Кремлем инициатива боевиков ДНР

Боевики так называемой ДНР на Донбассе приступили к вырезке последней рабочей шахты.

Об этом сообщает ресурс "Ведомости Донбасса".

Такая критическая экономическая ситуация происходит в оккупированной Горловке.

"Что сказать, после нового года пришло разрешение из РФ на распил шахты Гаевого, которая находится в районе поселка Октябрьский. Почти все люди из вымирающего поселка выехали, поэтому общественности практически не видно, что там происходит. Хочу сказать, что до конца февраля от этой шахты ничего не останется...", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, со стороны шахты периодически замечают движение военных УРАЛов и КАМАЗов, которые накрыты брезентом. Однако увидеть точно, что они вывозят нет возможности.

Напомним, в оккупированной Горловке данная шахта являлась единственной, которая работала в военные времена и велась откачка воды из стволов шахты.

Пользователь сети Олег Хардаш написал на своей странице в Facebook: "Бывший шеф, беженец из Горловки прислал. Говорит, сосед очень радовался приходу оккупантов. И в доме у него тоже теперь оккупанты прямо возле этой шахты".

В комментариях людей возмутила данная ситуация.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном боевиками Алчевске (Луганская область) продолжает расти количество свежих могил местных боевиков, воюющих в "бригаде Призрак".