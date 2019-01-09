СБУ поймала на взятке жадного подполковника полиции: опубликованы фото

На взятке поймали подполковника, который является руководителем подразделения одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что подполковник наладил механизм получения взяток от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Стоимость "услуг" составляла от 300 долларов США ежемесячно с одного торгового места.

"Также сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от частного предпринимателя 4000 долларов. За указанную сумму чиновник обещал содействие в признании родственника коммерсанта негодным к военной службе.

Правоохранители задержали полицейского на рабочем месте при получении 3800 долларов США - очередного транша взятки. Ранее оперативники спецслужбы зафиксировали получение злоумышленником неправомерной выгоды в размере 500 американских долларов", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подполковнику подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", 26 декабря в Киеве задержали руководительницу одного из подразделений банка при получении одной из частей взятки в сумме пяти тысяч долларов.