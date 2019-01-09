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Во Львове избили дипломата из ЕС из-за неправильной парковки

среда, 09 января 2019, 09:17

Во Львове вечером в понедельник, 7 января, избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZAXID.NET.

Как отмечается, пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила, что в полицию 7 января обратился 62-летний львовянин с жалобой о том, что около 21:00 неизвестный мужчина во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его.

"Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1, ст. 125 УК. Решают вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы ", - сообщила Добровольская. В то же время она не уточнила, был ли именно Ярослав Гарцула участником этого конфликта. По ее словам, полицейские также устанавливают личность нападавшего.

По информации журналистов, причиной конфликта стало то, как Ярослав Гарцула припарковал свой автомобиль.

"Во время общения неизвестный нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в голову", - рассказали правоохранители.

По их словам, согласно предварительному диагнозу врачей, у консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи, пострадавший был отпущен домой.

Также сообщают, что полицейские установили личность нападавшего. Им оказался Белкин Александр Олегович, 1976 года рождения, который проживает рядом с местом происшествия. Свою вину он признал. На данный момент Белкин отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.

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