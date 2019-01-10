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Под Николаевом автобус с пассажирами перевернулся на ледяной дороге: есть пострадавшие, фото

четверг, 10 января 2019, 10:16

Утром в четверг, 10 января, на трассе М-14 "Одесса-Николаев" в Николаевской области перевернулся рейсовый автобус "Эталон», ехавший по маршруту "Херсон-Одесса".

Об этом сообщает novosti-n.org.

Автобус ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Одессы. За селом Половинки, в условиях сильного гололеда, водитель не справился с управлением, автобус резко изменил траекторию движения и перевернулся.

По предварительным данным, в результате ДТП травмированы 6 пассажиров.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом пьяный водитель с "раздвоением личности" устроил двойное ДТП.

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