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Под Киевом пьяный водитель с "раздвоением личности" устроил двойное ДТП: фото и видео

четверг, 10 января 2019, 08:43

В четверг, 10 января, на выезде из Киева на Бориспольском шоссе, недалеко от села Счастливое, мужчина в неадекватном состоянии на Ford Scorpio на скорости влетел в сначала в правый, а затем в левый отбойник.

Происшествие случилось около 1:00, сообщает Информатор.

По словам очевидца, Александра, он ехал по трассе в сторону Борисполя, когда увидел поврежденный автомобиль. Мужчина остановился, чтобы как-то помочь водителю. По его словам, с водителем Ford, невозможно было разговаривать, поскольку он был в неадекватном состоянии и не мог связать и двух слов.

Автомобиль влетел в отбойник, из-за чего сильно пострадала его передняя часть. В самой машине находился лишь один человек. К счастью, серьезных повреждений водитель не получил.

Полицию вызвал еще один очевидец — мужчина, который проезжал мимо. Но он не стал дожидаться их приезда и уехал. Александр же остался на месте происшествия до прибытия правоохранителей. При нем мужчина из Ford, Павел, трижды пытался сесть за руль и скрыться с места ДТП.

Когда прибыли патрульные и скорая, Павел начал вести себя агрессивно, из-за чего на него надели наручники. Он кричал о том, что он пассажир Ford и за рулем не был. При этом Александр уверял, что когда он остановился возле места ДТП, никого кроме Павла ни в машине, ни рядом не было.

Полицейские предложили мужчине из Ford пройти тест на "драгере" или посетить врача-нарколога. Но он не реагировал на слова следователей, крича о своей невиновности и требуя снять наручники.

Позже Павел заявил, что ехал из Бортничей и заказал себе услугу "трезвый водитель", поскольку сам не рискнул садиться за руль. После того, как случилось ДТП, водитель, по словам мужчины, куда-то исчез.

По словам очевидцев, скорее всего водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на большой скорости и не справился с управлением, после чего влетел в сначала в правый отбойник, а затем его развернуло и ударило о левый. Подробности происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе "Киев-Харьков" произошло жуткое лобовое ДТП.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, ДТП, полиция

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