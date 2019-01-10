В сети показали уникальное видео боев за Донецкий аэропорт, снятое погибшим "киборгом"

Погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.

Часть видео опубликована на Facebook странице BABYLON’13.

"Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93-й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13", – говорится в комментарии к видео.

Также отмечается, что полное видео будет опубликовано 14 января 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боец ВСУ Алексей Болдырев погиб на Донбассе 9 декабря. БМП, на которой он ехал, взорвалась на фугасе.