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Авто полиции попало в страшную аварию под Киевом: опубликованы фото

пятница, 11 января 2019, 10:27

На трассе под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент случился в пятницу, 11 января, на Ново-Ирпенской трассе. Там автомобиль полиции охраны ZAZ двигался в сторону Киева и врезался в машину марки Mitsubishi, которая ехала в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-водитель Mitsubishi. Ее госпитализировали в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. Из-за ДТП на трассе затруднено движение.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Киеве полицейский автомобиль попал в аварию, образовалась масштабная пробка. Также в столице пьяный водитель устроил погоню с полицией и протаранил другой автомобиль. А ранее в Киеве такси с пассажирами протаранил другой автомобиль, двое людей получили травмы.

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