В Киеве образовалась большая пробка из-за ДТП с авто полиции: фото, карта и видео

Во вторник, 8 января, в Киеве полицейский автомобиль попал в аварию, образовалась масштабная пробка.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Утро начинается не с кофе: в Киеве на бульваре Дружбы Народов подбит патрульный полицейский автомобиль Toyota Prius. образовалась большая пробка от моста Патона", - говорится в сообщении.

В ресурсе "Киев Оперативный" уточнили, что полицейский Prius заехал под Газель. Детали и причины происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", на Житомирской трасса под Киевом произошла тройная авария с участием полицейского автомобиля. А в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух полицейских патрульных автомобилей. Ранее в Киеве на бульваре Тараса Шевченко в ночь на 31 октября автомобиль полиции сбил пешехода, который оказался вором.