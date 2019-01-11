Женщина родила ребенка спустя 10 лет комы: подробности скандала

В США генеральный директор клиники был отправлен в отставку, после того как пациентка, находящаяся в коме около 10 лет, забеременела и родила ребенка.

Об этом сообщает портал Arizona`s Family.

Инцидент произошел в штате Аризона, в клинике специализированной медицинской помощи Hacienda.

Как отмечается, клиника сотрудничает с полицией в расследовании этого "страшного происшествия". Оно, говорится в заявлении, стало "ударом для всех, кого оно коснулось".

Ранее полиция города Феникс начала расследование по факту вероятного изнасилования женщины, которая находится в клинике Hacienda уже как минимум 10 лет.

29 декабря у женщины родился здоровый ребенок. Причем, до этого момента персонал клиники не знал о беременности своей пациентки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Тернополе после игр с пьяным отцом 9-летняя девочка впала в кому.