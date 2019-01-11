РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

02:28
Женщина родила ребенка спустя 10 лет комы: подробности скандала
01:23
Свиное поле: в сети показали новые печальные фото Крыма при оккупантах
00:19
Зима празднует: синоптик удивила прогнозом погоды на пятницу

10 января

23:51
В Киеве среди кучи мусора обнаружили тело мужчины: фото с места ЧП
23:31
​Ты собака: жена боевика с Донбасса разозлила сеть издевательствами над ребенком
23:17
Появились новые фото и видео танков Путина на Донбассе
23:16
Чистый кайф: молодая жена Тищенко в ярком бикини загорает на роскошной вилле
23:07
​Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP: что это значит
22:59
В сети смеются над возможным запретом домашних ланчей в школах России
22:39
​Появилась свежая информация о пропавшем в Карпатах туристе из Киева
22:09
Мороз и холод: Супрун объяснила, что делать при обморожениях
21:47
Известный украинский теннисист серьезно пострадал от своего домашнего питомца: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Женщина родила ребенка спустя 10 лет комы: подробности скандала

пятница, 11 января 2019, 02:28

В США генеральный директор клиники был отправлен в отставку, после того как пациентка, находящаяся в коме около 10 лет, забеременела и родила ребенка.

Об этом сообщает портал Arizona`s Family.

Инцидент произошел в штате Аризона, в клинике специализированной медицинской помощи Hacienda.

Как отмечается, клиника сотрудничает с полицией в расследовании этого "страшного происшествия". Оно, говорится в заявлении, стало "ударом для всех, кого оно коснулось".

Ранее полиция города Феникс начала расследование по факту вероятного изнасилования женщины, которая находится в клинике Hacienda уже как минимум 10 лет.

29 декабря у женщины родился здоровый ребенок. Причем, до этого момента персонал клиники не знал о беременности своей пациентки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Тернополе после игр с пьяным отцом 9-летняя девочка впала в кому.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: