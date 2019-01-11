Под Киевом двое напали на мужчину и зарезали ножом: опубликовано фото

Под Киевом двое неизвестных убили ножом 53-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе, когда мужчина вышел из маршрутки. Он шел по одной из центральных улиц села, а в это время на него напали двое неизвестных и нанесли ему три ножевых ранения.

Прохожие сразу же подбежали и пытались оказать помощь пострадавшему до прибытия медиков. Единственное, что мужчина успел сказать, что на него напали двое человек. После этого он умер. Нападавшим удалось скрыться в неизвестном направлении.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Санкция предполагает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Личности подозреваемых устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве возле станции метро "Университет" неизвестный с ножом напал на бездомного.