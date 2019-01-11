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В Киеве возле станции метро с ножом напали на бездомного: опубликованы фото

пятница, 11 января 2019, 08:45

В четверг, 10 января, в Киеве возле станции метро "Университет" неизвестный с ножом напал на бездомного.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 23:00 на территории ботанического сада имени Александра Фомина. Неизвестные с ножом напали и побили бездомного мужчину. Он с травмами, резанными ранами и сильным кровотечением дошел до до павильона станции метро "Университет". Пострадавший попросил помощи, которую ему оказали сотрудники метрополитена. Дежурный на станции полицейский вызвал "скорую" и патрульных.

Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, но он потерял много крови.

"Работники метрополитена сообщили, что мужчина бездомный. Он часто приходил на станцию погреться, искал что-то в мусорниках и просил у людей мелочь, не проявлял агрессии и вел себя дружелюбно. Кроме того, его никогда не видели пьяным. Также у него при себе всегда было удостоверение об инвалидности, иногда он ездил по нему в метро. Внешне мужчине около 40-50 лет", - говорится в сообщении.

Правоохранителям потерпевший успел рассказать, что в ботаническом саду на него внезапно напал мужчина, избил и пырнул ножом в руку. После чего нападавший сбежал с места преступления, а раненный мужчина смог добраться до станции метро и попросить о помощи.

"На месте работали сотрудники полиции и медики. Правоохранители начали поиск злоумышленника в ботаническом саду. Что стало причиной нападения пока неизвестно. Детали происшествия выясняются", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря на депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкого районного в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина", 34-летнего Вадима Мирзояна было совершено нападение.

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