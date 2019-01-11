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Появились фото и фамилия парня, похищенного под Киевом

пятница, 11 января 2019, 07:24

Стало известно имя парня, которого похитили неизвестные 10 января в селе Святопетровское Киево-Святошинского района.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

10 января под Киевом неизвестные похитили человека на автомобиле марки Citroеn темно-коричневого цвета с номером АА5234ВХ. Инцидент произошел в селе Святопетровское, правоохранители ввели план "Перехват", но пока он не дал результатов.

Стало известно, что потерпевшего зовут Николай Куликов, ему 24 года.

"Николая схватили около его магазина пива "Хмельной" по адресу Богдана Хмельницкого, 5. Торговая точка находится рядом с ЖК "Петровский квартал". Парня силой затащили в машину и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители продолжают поиски автомобиля. А сестра и девушка похищенного просят всех посодействовать поиску и распространять информацию о марке авто и о похищении. Живет Николай не рядом с местом происшествия, находился там по рабочим вопросам. Был одет в черную куртку и серые спортивные кроссовки", - говорится в сообщении.

Очевидец успел сделать фото машины, на которой увезли Николая. Это Citroen Space Tourer темно-коричневого цвета с номером АА5234ВХ. В открытой базе автомобильных номеров МВД государственный номер машины Citroen 2016 года выпуска, на которой похитили человека, не числится. Исходя их этого, номера на авто фальшивые.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят сообщить в полицию или по номеру +38(095)-851-40-40.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря на КПП "Березань" правоохранители остановили микроавтобус, в котором вместо багажа обнаружили похищенного жителя Сум. А ранее в Киеве также средь бела дня похитили мужчину. Кроме этого, в Киеве на улице Щербаковского водитель джипа сбил пожилого мужчину, который после этого разбил окно в его авто. После инцидента неизвестный затащил мужчину в джип и увез в сторону жилмассива Виноградарь.

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