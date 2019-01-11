Шансы выжить близки к нулю: в Балтийском море произошла трагедия с 29-летним украинским моряком

В Балтийском море неподалеку от города Владиславово на севере Польши 29-летний украинский моряк одного из транспортных судов упал за борт.

Об этом сообщает Радио Гданьск.

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи 11 января. Ночная поисково-спасательная операция продолжалась более 5 часов. В акции приняли участие судна Морской службы поиска и спасения (SAR), вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи (WOPR) и пограничники.

Утром, 11 января, было принято решение прекратить поиски, однако вскоре операция была возобновлена.

Отмечается, что условия поисков в районе инцидента хорошие, но температура воды около 4 градусов. Человек может прожить в таких условиях лишь несколько часов.

"Шансы на обнаружение украинского моряка живым близки к нулю", - сообщили в Морской службе поиска и спасения.

Известно, что он был одет в спасательный жилет и рабочую одежду. Корабль "Ситула" - это транспортное судно, которое перевозит людей и грузы на нефтяные вышки.

Как сообщал "Апостроф", 10 января украинский журналист и его мать погибли в жутком ДТП в Польше.