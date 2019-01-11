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Украинский журналист и его мать погибли в жутком ДТП в Польше: опубликованы фото

пятница, 11 января 2019, 15:33
Фото: echodnia.eu

В четверг утром, 10 января, в Польше (город Илжа Мазовецкого воеводства) в аварии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль.

Об этом сообщает Укринформ.

На данный момент полиция устанавливает причины трагедии. Предварительно, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. По информации полиции, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Уточняется, что на момент аварии в авто находилась и 60-летняя мать журналиста, которая также погибла.

Кроме того, тяжелые травмы получила жена Кисиля, которая находится в реанимационном отделении больницы в Радоме. В автомобиле был и годовалый ребенок, который сейчас находится в удовлетворительном состоянии на обследовании в больнице.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Волыни в аварии погибли четверо политологов и журналист.

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