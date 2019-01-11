Украина отказалась выдать России члена "Правого сектора": подробности

Генеральная прокуратура Украины отказала России в выдаче россиянина, который входит в "Правый сектор".
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган в Facebook.
"Сегодня заместителем генерального прокурора Евгением Ениным было принято решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию гражданина РФ, члена Правого сектора "С", который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины", – написала она.
Также Сарган уточнила важный момент.
"Как и обещал Евгений Енин, ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора", – отметила она.
При этом, имя россиянина, который воевал за Украину, она не назвала.
Как сообщал "Апостроф", ранее Украина выдала России бойца "Правого сектора", который был задержан в Харькове украинскими силовиками.