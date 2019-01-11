В ДТП под Николаевом серьезно пострадал высокопоставленный военнослужащий: фото с места ЧП

Вечером в пятницу, 11 января, под Николаевом в ДТП серьезные ранения получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

Так, на трассе Николаев - Благовещенское столкнулись три автомобиля: внедорожник Hyundai Terracan, легковой автомобиль Daеwoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом.

"Hyundai с номерными знаками Вооруженных сил Украины ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении г. Новая Одесса. Возле с. Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении Lanos. После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине", - пишет издание.

По данным издания, в автомобиле Hyundai, ехал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко. В результате ДТП генерал серьезно травмирован. Также травмирован еще один военнослужащий, ехавший в Hyundai. В настоящее время бригада "скорой" оказывает помощь пострадавшим на месте, после чего они будут доставлены в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный чиновник устроил смертельное ДТП на Закарпатье.