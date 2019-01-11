РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

23:32
В супермаркете Харькова в продуктах обнаружили мышь: фото
23:16
​Горячей воды нет, зато сортир с рыбками: сеть в гневе из-за "евроремонта" общественного санузла в Харькове
22:36
В ДТП под Николаевом серьезно пострадал высокопоставленный военнослужащий: фото с места ЧП
22:04
Стали известны интересные подробности переговоров со священниками о переходе в ПЦУ
22:03
В Харькове произошло ЧП в торговом центре: данные о пострадавших, фото и видео
21:19
Украина отказалась выдать России члена "Правого сектора": подробности
21:15
Украинская певица похвасталась пышным бюстом на отдыхе в Доминикане
20:40
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
20:37
В Киеве штурмуют офис, который СМИ связывают с Зеленским: фото и видео
19:50
Стало известно о неожиданном предложении Садового Вакарчуку: детали
19:23
Ожидается потепление: синоптики рассказали о погоде на выходные
19:21
Это позор: один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста
Все новости

В ДТП под Николаевом серьезно пострадал высокопоставленный военнослужащий: фото с места ЧП

пятница, 11 января 2019, 22:36
Фото: Новости N

Вечером в пятницу, 11 января, под Николаевом в ДТП серьезные ранения получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

Так, на трассе Николаев - Благовещенское столкнулись три автомобиля: внедорожник Hyundai Terracan, легковой автомобиль Daеwoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом.

"Hyundai с номерными знаками Вооруженных сил Украины ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении г. Новая Одесса. Возле с. Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении Lanos. После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине", - пишет издание.

По данным издания, в автомобиле Hyundai, ехал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко. В результате ДТП генерал серьезно травмирован. Также травмирован еще один военнослужащий, ехавший в Hyundai. В настоящее время бригада "скорой" оказывает помощь пострадавшим на месте, после чего они будут доставлены в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный чиновник устроил смертельное ДТП на Закарпатье.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: