В Харькове произошло ЧП в торговом центре: данные о пострадавших, фото и видео

В пятницу вечером, 11 января, в Харькове разрушилась крыша торгового павильона по адресу проспект Московский, 256, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

По состоянию на 20.05 в результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц специальной техники.

Как сообщал "Апостроф", 5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба с пострадавшими. Они были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Также в ночь на 19 ноября житель с. Стадница Тетиевского района застрелил магазинного вора на месте преступления.