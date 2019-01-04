Украинские пограничники промаршировали под "Щедрик": опубликовано яркое видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины записали видеопоздравление с Рождеством Христовым и исполнили известную во всем мире песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook пресс-службой ГПСУ.

"По случаю Рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины желает здоровья и семейного уюта. Как известно, в Рождественскую ночь случаются чудеса и исполняются заветные желания. Пусть все ваши мечты станут действительными! С Рождеством Христовым!", – говорится в поздравлении пограничников.

Напомним, рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название "Carol of the Bells" (Колядка колоколов).

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Виннице тысяча людей вместе запели рождественский "Щедрик". Массовый флешмоб был приурочен к 140-летию со дня рождения Николая Леонтовича.