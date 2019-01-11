В центре Львова поймали опытного уличного вора: фото и советы от полиции

Во Львове сотрудники полиции задержали по горячим следам ранее судимого карманного вора с украденной вещью.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел днем 10 января. Пеший патруль 1 батальона на проспекте Свободы услышал ориентирования о краже. Пострадавший стоял возле главной елки на проспекте Свободы и разговаривал по телефону. Вдруг его толкнул неизвестный. Мужчина успел посмотреть на прохожего, перед тем как тот исчез в толпе и сориентировался, что он пошел в направлении Оперного театра.

Через 5 минут заявитель обнаружил отсутствие кошелька, который перед этим был в правом кармане куртки. Патрульные полицейские, которые прибыли через 5 минут после вызова, не теряя времени начали обследовать территорию где мог находиться карманник. У Оперного театра инспекторы заметили человека, который подозрительно себя вел и отвечал описаниям предоставленным потерпевшим. Полицейские решили провести поверхностную проверку.

В куртке мужчины обнаружили кошелек заявителя. Там лежали 260 гривен и карточки. Вероятным злоумышленником оказался ранее судимый за кражи и грабежи совершенные повторно 30-летний мужчина. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции.

Также в полиции опубликовали советы, которые могут помочь не стать жертвой карманного вора:

не "зевайте" когда стоите в очереди, на остановке, в общественном транспорте или просто идете по делам

держите дистанцию, не стойте слишком близко к соседу

обратите внимание на тех, кто стоит рядом с вами. Помните: вором может оказаться любой человек - как десятилетний ребенок, так и семидесятилетняя бабушка или приличный с виду человек в пиджаке и галстуке

как правило, у вора в руке всегда что-то есть: или пиджак, висящий на руке, или газета. Эти вещи ему нужны для того, чтобы прикрыть руку, которой он будет совершать преступление

обычно вор присматривается у кого бы нажиться чужим, а затем идет за потенциальной жертвой

иногда воры "работают" в паре: один может отвлекать потерпевшего, другой в это время его обчистит. Так что, находясь в людных местах, не забывайте проявлять бдительность и смотреть вокруг

не прельщайте карманников своими открытыми сумками и не открывайте свой кошелек на всеобщее обозрение, а также не демонстрируйте всем свои ценные вещи

не носите с собой без необходимости сразу все кредитки и большую сумму денег, чтобы не потерять

держите минимальные суммы денег в кошельке. Не стоит держать все деньги в одном месте, рекомендуется разложить их в несколько мест (но только не в наружные карманы). Лучше положить деньги во внутренний карман пиджака, или в среднем кармашек сумки

приготовьте, выходя из дома, деньги на проезд

не держите ценные вещи в кармане, вы можете не услышать кражу

украсть что-нибудь из рюкзака легче, чем с любой другой сумки, поэтому не держите в рюкзаке кошельки и телефоны, особенно в кармане на внешней стороне

совет для женщин: в людном месте не стоит держать сумку на плече, лучше взять ее в руки перед собой и прижать к телу

совет для мужчин: деньги лучше не хранить в брючных карманах (задних и боковых), поскольку именно с них и начинает вас "прощупывать" карманник

если вас толкнули - не поленитесь обернуться и пристально посмотреть на того, кто стоит рядом с вами. Как правило, вор, попавший под пристальное внимание, не будет рисковать и оставит вас в покое

не будьте равнодушными, если заметили, что в чью-то сумочку или карман лезет чужая рука, привлеките к этому внимание

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове избили дипломата из ЕС из-за неправильной парковки.