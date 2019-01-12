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На Донбассе произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом: фото

суббота, 12 января 2019, 18:46

В субботу, 12 января, в Краматорске, Донецкой области, столкнулся автомобиль "ВАЗ" с пассажирским автобусом: погибло трое человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Как отмечается, на месте погибли трое членов одной семьи, все – пассажиры легкового автомобиля. Водитель и еще одна пассажирка госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель легковушки "ВАЗ 2110" не выбрал безопасный скоростной режим. 20 пассажиров маршрутного такси не пострадали.

"Авария произошла сегодня, около 11:00. 61-летний водитель авто "ВАЗ 2110" не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с общественным автобусом. В результате 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, водитель получил телесные повреждения", - отметили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 января в Черниговской области двухэтажный пассажирский автобус сообщением "Киев-Москва" слетел в кювет.

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