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​Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП с переворотом под Киевом: опубликовано видео

суббота, 12 января 2019, 16:36

12 января в Черниговской области двухэтажный пассажирский автобус сообщением "Киев-Москва" слетел в кювет.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Вблизи деревни Калитянское вылетел в кювет и перевернулся двухэтажный пассажирский автобус сообщением "Киев - Москва". Детали события и информация о пострадавших в этом ДТП устанавливается", - говорится в сообщении.

Село Калитянское находится в Черниговской области в около 50 километрах от Киева.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 10 января, в Харькове произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi, в результате которого пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибли два человека, еще трое ранены.

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