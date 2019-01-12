РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

12:05
Мощный взрыв в центре Парижа: появились новые фото и данные о пострадавших
11:35
Отравить народ Донбасса руками Порошенко: боевики выдумывают новые фейки про ВСУ
11:31
Украинка стала участницей популярного шоу талантов в США
11:29
Украинская теннисистка пробилась в финал турнира в Гонконге: опубликовано видео
11:23
​"Приватбанк" предупредил о паузе в работе всех своих систем
11:15
В центре Парижа прогремел мощный взрыв: первые фото и видео
10:53
​В Украине 14 января отметят сразу три праздника: история и традиции в этот день
10:52
Обрушение крыши торгового павильона в Харькове: появились новые фото, видео и подробности
10:51
Нокаутирую его: известный британский боксер заговорил о бое с Владимиром Кличко
10:36
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
10:35
В России произошло масштабное железнодорожное ЧП: опубликованы фото и видео
10:28
​В минском метро устроили "теплый" прием пророссийскому казаку: фото и видео
Все новости

Обрушение крыши торгового павильона в Харькове: появились новые фото, видео и подробности

суббота, 12 января 2019, 10:52
Фото: пресс-служба Харьковской облгосадминистрации

Трое женщин, которые пострадали из-за падения крыши недостроенного торгового павильона в Харькове, получили легкие травмы.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Так, согласно данным директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, пациентки 26, 27 и 62 лет получили ушибы спины, а одна из них - травму носа. Все они на момент ЧП проходили рядом с недостроенным зданием. Сейчас женщин обследуют медики больницы скорой и неотложной помощи.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что разбор строительных конструкций был закончен в 20:57. Всего в работах принимали участие 45 спасателей и 11 единиц спецтехники. Кроме того, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.

Как сообщал "Апостроф", 5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба с пострадавшими. Они были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: