Обрушение крыши торгового павильона в Харькове: появились новые фото, видео и подробности

Трое женщин, которые пострадали из-за падения крыши недостроенного торгового павильона в Харькове, получили легкие травмы.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Так, согласно данным директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, пациентки 26, 27 и 62 лет получили ушибы спины, а одна из них - травму носа. Все они на момент ЧП проходили рядом с недостроенным зданием. Сейчас женщин обследуют медики больницы скорой и неотложной помощи.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что разбор строительных конструкций был закончен в 20:57. Всего в работах принимали участие 45 спасателей и 11 единиц спецтехники. Кроме того, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Стражи порядка устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.

Как сообщал "Апостроф", 5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба с пострадавшими. Они были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.