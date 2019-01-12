В Европе разбился самолет: опубликованы фото

В субботу, 12 января, в Германии разбился легкий самолет: погибло два человека.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Как отмечается, инцидент произошел в районе муниципалитета Обербарним, в земле Бранденбург.

Крушение потерпел двухмоторный итальянский самолет Vulcanair. По предварительным данным полиции, пилот потерял управление, после чего самолет рухнул на поле и был полностью уничтожен. Мужчины погибли прямо на месте.

Причины крушения пока неясны. На месте происшествия работают криминалисты Восточного полицейского управления и федерального ведомства по расследованию авиакатастроф.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 декабря в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, по предварительным данным на борту находилось 23 человека, в том числе три гражданина России.