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В Харькове внедорожник вылетел на тротуар: фото и видео серьезного ДТП

суббота, 12 января 2019, 10:05
Фото: пресс-служба полиции в Харьковской области

В четверг, 10 января, в Харькове произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"10 января в 18:59 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке проспектов Александровском и Архитектора Алешина произошло столкновение транспортных средств ВАЗ и Mitsubishi. Кроме водителя авто "ВАЗ" в медицинское учреждение были доставлены 20-летняя пассажирка данной машины, 37-летняя водитель и 33-летняя пассажирка иномарки. Все женщины получили легкие телесные повреждения. После осмотра врачей они были отпущены домой", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибли два человека, еще трое ранены.

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