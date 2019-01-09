На трассе "Киев-Харьков" произошло жуткое лобовое ДТП: фото и данные о погибших

В среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибло два человека, еще трое ранено.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, авария произошла возле села Коноплянка около 10:00. Столкнулись автомобили "Ланос" и "Равон".

39-летний водитель "Ланоса" и его 35-летний пассажир погибли на месте, другой пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в местную районную больницу. 52-летнему водителю автомобиля "Равон" оказана помощь на месте. 51-летняя женщина-пассажир "Равона" получила телесные повреждения и также госпитализирована в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в Ивано-Франковской области произошли два смертельных ДТП. Также в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой. А в центре столицы столкнулись два авто, пассажирку вырезали спасатели.