В Крыму прогремел мощный взрыв на крыше многоэтажки: фото и видео момента ЧП

В городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.

Об этом сообщают Вести Крым, публикуя видео в YouTube с места ЧП.

Предварительно, взорвались баллоны с газом. Крышу дома охватило пламя. На данный момент людей экстренно эвакуируют на улицу.

На место выехали пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в городе Щелкино сейчас ведутся капитальные ремонты кровель многоквартирных домов. Строители с помощью газовых гарелок обрабатывали покрытия. Вероятно, это и стало причиной взрывов.

В результате взрывов никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке. Так, на пятом этаже взорвалась граната, в результате взрыва погиб хозяин квартиры.