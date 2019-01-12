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В Крыму прогремел мощный взрыв на крыше многоэтажки: фото и видео момента ЧП

суббота, 12 января 2019, 14:05
Фото: КП

В городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.

Об этом сообщают Вести Крым, публикуя видео в YouTube с места ЧП.

Предварительно, взорвались баллоны с газом. Крышу дома охватило пламя. На данный момент людей экстренно эвакуируют на улицу.

На место выехали пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в городе Щелкино сейчас ведутся капитальные ремонты кровель многоквартирных домов. Строители с помощью газовых гарелок обрабатывали покрытия. Вероятно, это и стало причиной взрывов.

В результате взрывов никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке. Так, на пятом этаже взорвалась граната, в результате взрыва погиб хозяин квартиры.

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