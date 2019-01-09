В оккупированном Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: видео

Поздно вечером во вторник, 8 января, в оккупированном Донецке произошел взрыв в многоэтажном доме: известно об одном погибшем.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Как отмечается, взрыв произошел в Буденновском районе Донецка, около 23:40.

На пятом этаже взорвалась граната, в результате взрыва погиб хозяин квартиры.

Также отмечается, что в квартире на момент взрыва находился один человек — взрослый мужчина, семьянин. При этом его жена и четверо детей ушли в гости с ночевкой.

Донецк. Взрыв в многоэтажке в Будённовском р/н (около березки). На 5 этаже произошел взрыв, предположительно взрыв гранаты. МЧС на месте, о погибших пока не известно. pic.twitter.com/YzJkLLF6ow — Евгений Иванов (@OptyPi) 8 января 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в Мариуполе в квартире жилого дома взорвалась граната, погибли двое мужчин, один из которых работал в СБУ. При этом второй был фигурантом расследования дела о нападении в 2014 году на воинскую часть 3057.