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В очередях на блокпостах боевиков на Донбассе умирают люди: подробности

суббота, 12 января 2019, 18:17

В субботу 11 января в оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое людей.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц - мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно, пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения", - сообщили в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, персонал морга в Горловке сообщил, что в тот же день с блокпоста незаконных вооруженных формирований в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории.

По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января на Донбассе в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда"Станица Луганская" и "Майорск" умерло два человека.

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