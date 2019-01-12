В очередях на блокпостах боевиков на Донбассе умирают люди: подробности

В субботу 11 января в оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое людей.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц - мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно, пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения", - сообщили в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, персонал морга в Горловке сообщил, что в тот же день с блокпоста незаконных вооруженных формирований в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории.

По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января на Донбассе в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда"Станица Луганская" и "Майорск" умерло два человека.