РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

13:40
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
13:39
Появилось видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа
13:31
В Киеве прогремел взрыв в торговом центре: опубликованы фото
13:15
​В России пояснили, как Путин может снова использовать в своих целях тему Крыма
13:13
Водителей предупредили об ухудшении погоды в Украине: куда обращаться в случае проблем
13:10
ВСУ получат боевые турецкие беспилотники, способные уничтожать танки: фото и видео
12:52
​В Сумах на крупной взятке поймали чиновницу ГФС: опубликованы фото
12:44
В Киеве на дороге произошло опасное ЧП: опубликованы фото
12:43
Это непостижимо: легендарного спорстмена возмутила нерешительность WADA в отношении России
12:36
Звезда Голливуда в третий раз стал отцом
12:10
Все рушится и приходит в упадок: в сети показали фото коммунального коллапса у боевиков на Донбассе
12:05
Мощный взрыв в центре Парижа: появились новые фото и данные о пострадавших
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Сумах на крупной взятке поймали чиновницу ГФС: опубликованы фото

суббота, 12 января 2019, 12:52

Сотрудники СБУ поймали на взятке начальницу одного из структурных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что чиновница требовала от местного частного предпринимателя взятку в сумме 90 тыс. гривен за уменьшение штрафных санкций, назначенных в связи с выявленными на предприятии нарушениями.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновницы о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", на днях в Закарпатской области сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры и территориального управления Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы во время получения им взятки.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: