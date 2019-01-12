​В Сумах на крупной взятке поймали чиновницу ГФС: опубликованы фото

Сотрудники СБУ поймали на взятке начальницу одного из структурных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что чиновница требовала от местного частного предпринимателя взятку в сумме 90 тыс. гривен за уменьшение штрафных санкций, назначенных в связи с выявленными на предприятии нарушениями.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновницы о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", на днях в Закарпатской области сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры и территориального управления Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы во время получения им взятки.