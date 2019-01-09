На Закарпатье пограничник пытался съесть взятку: фото

В Закарпатской области сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры и территориального управления Государственного бюро расследований задержали инспектора пограничной службы во время получения им взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" за определенное вознаграждение помогал гражданам с контрабандой, а именно за содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны европейского союза.

"Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США неправомерной выгоды за решение данного вопроса. Средства получал частями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января, во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов США инспектора пограничной службы задержали.

"Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", - добавили в полиции.

Сообщается, что сейчас фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В пункте пропуска "Лужники" проводятся процессуальные мероприятия.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, будет проверяться причастность других лиц пограничной службы указанного пункта пропуска в коррупционной деятельности.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ поймала на взятке жадного подполковника полиции.