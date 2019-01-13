На границе с Россией поймали беглеца-нелегала с обморожением: детали

Пограничники Харьковского отряда в непосредственной близости от государственной границы обнаружили мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что у мужчины уже проявились признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы Волчанск.

Во время дальнейшего общения с задержанным пограничники установили, что он является гражданином Украины 1989 года рождения. Недавно он был осужден в за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.

Мужчину под охраной доставили в Волчанскую центральную районную больницу. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала агента ФСБ в Украине.