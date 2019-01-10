Готовил теракты: СБУ задержали агента ФСБ в Украине, фото

Сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил задержали мужчину, который по указаниям российских спецслужб готовил в Украине теракты.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий, которые проводились в течение августа 2018 - января 2019 годов, были задокументированы факты приобретения гражданином К. боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов США.

Также сообщается, что правоохранители зафиксировали сбыт амфетамина, а также передачу 600 долларов США "залегендированному сотруднику следственных органов", который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

В пресс-службе добавили, что 10 января мужчину задержали при приобретении очередной партии огнестрельного оружия - 3 пистолетов ПМ.

"Установлено, что гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым), с целью силовой поддержку оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине", - сообщили в ОС.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", СБУ разоблачила бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.