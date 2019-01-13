На Запорожье дикий зверь покусал троих людей: опубликованы фото

В Запорожской области под Бердянском волк искусал троих людей, после чего местные жители нашли и забили животное палками.

Об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел в субботу, 12 января, в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района.

По данным издания, двое пострадавших получили незначительные травмы, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали и вакцинировали.

Ветеринары подозревают, что волк заражен бешенством. Голову зверя передали на экспертизу специалистам, а тело сожгли.

Ветеринарная служба также провела необходимые профилактические работы на территории, где обнаружили волка. В частности, были вакцинированы домашние животные.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из районов Киева объявили карантин из-за бешенства котенка.