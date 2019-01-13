Под Харьковом пьяный отец выбросил ребенка с 4 этажа: подробности скандала

В ночь на воскресенье, 13 января, под Харьковом пьяный отец выбросил из окна квартиры на четвертом этаже, 5-летнего сына.

Об этом вопиющем случае сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Как говорят соседи и окружающие - нормальная семья. Но сегодня, 13 января, после двух часов ночи, в селе в Харьковской области местный житель, сорокалетний мужчина, из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, выбросил своего пятилетнего сына", - написал он.

По его словам, мальчик выжил, но попал в реанимационное отделение больницы. По состоянию на утро состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

"Что касается отца, то он плачет. По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, вибросил ребенка в окно". Но из его рассказа, в тот вечер он умеренно употреблял алкоголь, может потому и приснился кошмар", - добавил Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве пьяная мать выбросила ребенка с моста в реку.