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Пожар на заводе "Карпатнефтехим": полиция озвучила причину

воскресенье, 13 января 2019, 12:50
Фото: пресс-служба полиции Прикарпатья

Пожар на заводе в Калуше (Ивано-Франковская область) произошел из-за нарушения правил безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

"Пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Рязани (Россия) случился крупный пожар с максимальным уровнем сложности на предприятии "Центролит", которое производит специальные жидкости для розжига.

Кроме того, в понедельник, 6 августа, в Москве произошел крупный пожар в торговом центре "Афимолл", из-за которого пришлось эвакуировать всех посетителей. Позже стало известно, что огонь быстро ликвидировали. Пожар погасили местные рабочие. Инцидент обошелся без пострадавших.

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