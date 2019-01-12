Под Ивано-Франковском загорелся химзавод: видео жуткого пожара

В субботу, 12 января, в Калуше, Ивано-Франковской области, загорелся завод по производству химикатов "Карпатнефтехим".

Соответствующие видео публикуют в социальных сетях очевидцы.

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС, в настоящее время происходит факельное горение пирогаза.

Отмечается, что инженерным персоналом перекрыты задвижки по подаче газа. Инженерным составом объекта запрещено осуществлять тушение, подразделения пожарных с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий.

Жители города говорят, что пожар охватил весь завод. Люди очень обеспокоены масштабами пожара и его влиянием на здоровье.

"Если огонь доберется до бочек, вы представляете что будет? Нас по взрыву услышат в Ивано-Франковске. Это будет похлеще Чернобыля .Сколько хлора и химикатов, а сколько захоронено", – рассказала одна из жительниц, Мария Росоловская, изданию "Город".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России в Ханты-Мансийском автономном округе 5 января произошел крупный пожар на Приобском месторождении нефти.