На Донбассе активизировались бои: ранен украинский военный, боевики потеряли семерых

13 января российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом утром 14 января сообщает пресс-центр ООС .

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям наших войск в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Опытное, из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Лебединский, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи у поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Березово", - говорится в сообщении.

В тоже время, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили обстрелы позиций украинских военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия - на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения украинских военных в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 13 января, четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.

В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка.

Как сообщал "Апостроф", ранее были раскрыты планы Кремля в отношении Донбасса.