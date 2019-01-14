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Под Харьковом легковушка попала в жесткое ДТП: четверо погибших, фото

понедельник, 14 января 2019, 11:57

Утром в понедельник, 14 января, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошло серьезное ДТП: по предварительным данным, 4 человека погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Как отмечается, в аварии участвовали микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Hyundai".

Среди погибших был один человек из микроавтобуса, а трое других - из легковушки. Также пострадали 11 человек, они находились в микроавтобусе.

На место выехали сотрудники полиции. Информация была зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 января в страшном ДТП, которое произошло на автодороге Луцк-Ковель, насмерть разбился украинский баскетболист Андрей Романица.

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