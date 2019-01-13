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Украинский баскетболист погиб в ужасном ДТП: опубликовано фото

воскресенье, 13 января 2019, 10:30

В страшном ДТП, которое произошло на автодороге Луцк-Ковель, насмерть разбился украинский баскетболист Андрей Романица.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

Автомобиль КIA, которым управлял Романица, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen T4, находившимся под управлением 61-летнего жителя Ковеля. 32-летний Романица погиб на месте, его жена Оксана в данный момент находится в реанимации. Водитель Volkswagen госпитализирован в травматологию.

Полиция возбудила уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Романица стал известен из-за скандального инцидента, который состоялся в марте прошлого года. В матче Первой лиги чемпионата Украины Романица, который тогда выступал за БК "Ужгород", напал на арбитра. Изначально его оштрафовали на 15 000 гривен и дисквалифицировали на пять матчей. Но затем Федерация баскетбола Украины дисквалифицировала Романицу пожизненно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом.

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