​Потери на Донбассе: боевики убили одного военного ВСУ и ранили еще двоих

В течение 14 января вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник пять раз обстрелял позиции войск ВСУ.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов - вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противником велся обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гладосово.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сообщили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", 13 января российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.